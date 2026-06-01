Bulle musicale batterie Ecole de musique Le Diapason Plancoët
Bulle musicale batterie Ecole de musique Le Diapason Plancoët jeudi 25 juin 2026.
Plancoët
Bulle musicale batterie
Ecole de musique Le Diapason 12 Rue de la Tournée Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.
Lors de cette bulle musicale, retrouvez les élèves de batterie du Diapason site de Plancët/Plélan-le-Petit.
Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .
Ecole de musique Le Diapason 12 Rue de la Tournée Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 49 59
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English :
L’événement Bulle musicale batterie Plancoët a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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