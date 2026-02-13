Bulles de Culture Matinales Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte Angers
Bulles de Culture Matinales Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte
1 boulevard du Maréchal Foch Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-03-08 10:30:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
2026-03-08
Découvrez Bulles de Culture Matinales à Angers une balade contée sur les Angevines, pionnières des lanceuses d’alerte. Sculptures et histoire locale captivantes ! .
1 boulevard du Maréchal Foch Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com
