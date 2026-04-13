Bulles sonores, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Bulles sonores Mercredi 20 mai, 10h00, 11h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T11:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale : Laetitia GALLEGO

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.

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