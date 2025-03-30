Bun Hay Mean Kill Bun Gare du Midi Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Bun Hay Mean Kill Bun Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-09 20:30:00

REPORT DU SPECTACLE PRÉVU INIATIALEMENT LE 21/02/2025

Les billets achetés pour la première date restent valables pour la date de report.

Remboursements possibles jusqu’au 30/03/2025.

Après 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire avec son nouveau spectacle.

La légende de Bun Hay Mean Chinois Marrant continue… .

