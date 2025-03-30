Bun Hay Mean Kill Bun Gare du Midi Biarritz
Bun Hay Mean Kill Bun Gare du Midi Biarritz vendredi 9 janvier 2026.
Pyrénées-Atlantiques
Bun Hay Mean Kill Bun Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
2026-01-09
REPORT DU SPECTACLE PRÉVU INIATIALEMENT LE 21/02/2025
Les billets achetés pour la première date restent valables pour la date de report.
Remboursements possibles jusqu’au 30/03/2025.
Après 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire avec son nouveau spectacle.
La légende de Bun Hay Mean Chinois Marrant continue… .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch
Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
