Büra Fascht, Fête Paysanne Réguisheim

La Büra Fascht revient à Réguisheim pour sa 5ème édition avec un programme riche et varié, pour toute la famille, durant 2 jours de fête pour plonger dans les traditions paysannes de la région de la Hardt.
Animations pour enfants
Artisanat
Expositions
Folklore
Gastronomie, Restauration
Marché Paysan
Musique, concert, orchestre
Petite restauration
Feu d’artifice
Jeux, tombola et concours 0 .
10 rue de la Forêt Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 12 02 30 drahmasser.bura@gmail.com
