Büra Fascht, Fête Paysanne Réguisheim

Büra Fascht, Fête Paysanne

10 rue de la Forêt Réguisheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12 2026-09-13

La Büra Fascht revient à Réguisheim pour sa 5ème édition avec un programme riche et varié, pour toute la famille, durant 2 jours de fête pour plonger dans les traditions paysannes de la région de la Hardt.

Animations pour enfants

Artisanat

Expositions

Folklore

Gastronomie, Restauration

Marché Paysan

Musique, concert, orchestre

Petite restauration

Feu d’artifice

Jeux, tombola et concours

10 rue de la Forêt, 68890 Réguisheim, Haut-Rhin, Grand Est
+33 6 87 12 02 30
drahmasser.bura@gmail.com

