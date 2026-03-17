Marché Paysan

Place du Village Réguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Venez célébrer les saveurs de notre terroir le 3ème vendredi du mois, d’avril à septembre !

Le village de Réguisheim vous invite à son marché paysan, un rendez-vous convivial autour de l’agriculture locale, du maraîchage et des bons produits de saison.

Buvette et possibilité de manger sur place ou emporter.

Soutenez les producteurs et partagez un moment chaleureux en plein cœur du village. 0 .

Place du Village Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est drahmasser.bura@gmail.com

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English :

L’événement Marché Paysan Réguisheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Centre Haut-Rhin Ensisheim