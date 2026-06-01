La Nuit des Eglises à l’Eglise Saint-Etienne Réguisheim
La Nuit des Eglises à l’Eglise Saint-Etienne Réguisheim jeudi 25 juin 2026.
Réguisheim
La Nuit des Eglises à l’Eglise Saint-Etienne
Grand Rue Réguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 22:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Cet événement se déroulera en l’Eglise Saint-Etienne de Réguisheim, avec comme thème de soirée 800ème anniversaire du décès de François d’Assise en rapport avec la Nature, la Sagesse et la Paix.
Sont invités à cette soirée festive tout public, tout artiste, peintre, céramiste, poète, conteur ,narrateur, groupe de musiciens,….même ceux qui ont perdu l’habitude de franchir le seuil d’une église. 0 .
Grand Rue Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est +33 6 35 47 26 31 ferre.jeanmichel@sfr.fr
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English :
L’événement La Nuit des Eglises à l’Eglise Saint-Etienne Réguisheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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