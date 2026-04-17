Église Saint-Étienne de Reguisheim, Église Saint-Étienne de Réguisheim, Réguisheim

Église Saint-Étienne de Reguisheim Jeudi 25 juin, 20h00 Église Saint-Étienne de Réguisheim Collectivité européenne d’Alsace

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:00:00+02:00

Du 26 juin au 6 juillet 2026, « La Nuit des Églises » revient partout en France. Initiée par l’Église catholique, inscrite depuis 2011 dans le paysage estival des diocèses, cette manifestation cultuelle et culturelle invite le public à découvrir autrement la richesse de notre patrimoine religieux.

À la tombée de la nuit, églises et couvents ouvrent leurs portes pour proposer concerts, expositions, visites guidées, mises en lumière, temps de prière ou encore des animations. En Alsace, une quinzaine de lieux participeront à cette édition, du Sanctuaire de Reinacker à Wuenheim, en passant par Strasbourg et Colmar.

Portée par le Service de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles, cette programmation ouverte à tous offre une occasion unique de vivre un moment de découverte, de partage et de convivialité dans une atmosphère différente et chaleureuse.

Nuit des Églises 2026 à Saint-Étienne de Réguisheim

À l’occasion de la 4ᵉ Nuit des Églises, l’église Saint-Étienne de Réguisheim ouvrira largement ses portes le jeudi 25 juin 2026 à partir de 20 heures pour une soirée placée sous le signe de la lumière, de la fraternité et de la création.

Le thème retenu cette année, « Les 800 ans de Saint François d’Assise » et sa célèbre prière « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière », nous invite à redécouvrir l’héritage spirituel de celui qui voyait dans la nature, les êtres vivants et chaque personne un reflet de la bonté du Créateur.

À travers des récits, des lectures, des poèmes, des témoignages de créateurs, des chants connus de tous et de belles pages musicales interprétées à l’orgue, à la trompette, à la flûte traversière et à l’accordéon, cette veillée proposera un chemin de beauté et d’espérance ouvert à chacun, croyant ou non.

Des textes de Victor Hugo, d’Antoine de Saint-Exupéry et d’autres auteurs feront écho aux messages de paix, de respect de la création et de fraternité universelle portés par saint François. Les chorales, les musiciens et l’assemblée seront invités à unir leurs voix dans de nombreux chants populaires et spirituels.

Cette rencontre se veut avant tout un moment convivial de partage, de réflexion et d’émerveillement, où la culture, la musique et la spiritualité se rejoignent pour faire rayonner la lumière au cœur de notre village.

Église Saint-Étienne de Réguisheim 42 Rue Grand Rue, 68890 Réguisheim Réguisheim 68890 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Nuit des églises à Réguisheim, 25 juin à 20h