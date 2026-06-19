La Nuit des Flammes Feu de la Saint-Jean Réguisheim samedi 27 juin 2026.

Réguisheim

La Nuit des Flammes Feu de la Saint-Jean

Rue de Meyenheim Réguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

La Nuit des Flammes, organisée par le Football Club de Réguisheim se déroulera au Stade de l’Ill.

Sur place, le public pourra danser sur les musiques et les rythmes variés proposés par un DJ et passer une agréable soirée sous un chapiteau..

La partie buvette et restauration sera assurée sur place par les bénévoles du club, avec grillades, frites, sandwichs et tartes flambées. 0 .

Rue de Meyenheim Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 49 93 58 fcreguisheim@wanadoo.fr

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English :

L’événement La Nuit des Flammes Feu de la Saint-Jean Réguisheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Centre Haut-Rhin Ensisheim