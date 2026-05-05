Bureau d’étude Hadès : visite commentée des recherches archéologiques menées à Saint-Emilion, Saint-Emilion, Saint-Émilion

Bureau d’étude Hadès : visite commentée des recherches archéologiques menées à Saint-Emilion Dimanche 14 juin, 15h00 Saint-Emilion Gironde

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Visite commentée des recherches archéologiques menées ces dernières années dans la ville de Saint-Emilion (église monolithe, site archéologique de la Madeleine, évocation de la villa du Palat).

Saint-Emilion saint-emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée des recherches archéologiques menées ces dernières années dans la ville de Saint-Emilion (église monolithe, site archéologique de la Madeleine, évocation de la villa du Palat).

©Hadès