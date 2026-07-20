Büremarik marché paysan Dieffenbach-au-Val
dimanche 11 octobre 2026 · Dieffenbach-au-Val
Informations pratiques
Dieffenbach-au-Val
Büremarik marché paysan
Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Plus de 60 producteurs régionaux vous invitent à goûter et découvrir charcuteries, fromages, miels, vins et confitures, avec une exposition de champignons et animations pour toute la famille.
Rund um Dieffenbach organise la 32ème édition du Büremarik. Ce marché paysan dans les rues du village de Dieffenbach-au-val, dans la vallée de Villé accueillera plus d’une soixantaine de producteurs régionaux.
Des produits locaux et naturels charcuterie, fromage, confiture, choucroute, miel, vin … seront proposés à la dégustation et à la vente.
Une exposition de champignons dans la forêt toute proche permettra d’identifier les espèces qui poussent dans nos forêts. 0 .
Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 69 21 rundum.dieffenbach@gmail.com
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English :
More than 60 regional producers invite you to taste and discover charcuterie, cheeses, honey, wines, and jams, along with a mushroom exhibition and activities for the whole family.
L’événement Büremarik marché paysan Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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