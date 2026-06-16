Dieffenbach-au-Val

Jardins ouverts chez Jean-Claude

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Jardin potager aménagé comme un champ avec une grande diversité de fruits et de légumes (environ 100 variétés de pommes différentes).

Culture biologique avec paillage intensif sur sol rocheux.

Jardinier très curieux et aimant expérimenter.

Accès D697 entre Neubois et Dieffenbach. Se garer près de la croix (en face de la rue de la montagne) puis descendre sur 300m en suivant le fléchage. .

Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 60 06

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English :

L’événement Jardins ouverts chez Jean-Claude Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé