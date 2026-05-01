Bus des curiosités Targon
Bus des curiosités Targon vendredi 29 mai 2026.
Targon
Bus des curiosités
Place du 11 novembre Targon Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Avant les fêtes de la saison estivale, une curiosité pointe déjà son nez… Le Bus des curiosités transporte les curieux vers une destination culturelle inconnue. Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver. Petit indice Une soirée garantie, à la fois explosive et lumineuse. A partir de 10 ans. Réservations avant le 22 mai. .
Place du 11 novembre Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 targonanimation33@gmail.com
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English : Bus des curiosités
L’événement Bus des curiosités Targon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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