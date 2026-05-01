Targon

Bus des curiosités

Place du 11 novembre Targon Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Avant les fêtes de la saison estivale, une curiosité pointe déjà son nez… Le Bus des curiosités transporte les curieux vers une destination culturelle inconnue. Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver. Petit indice Une soirée garantie, à la fois explosive et lumineuse. A partir de 10 ans. Réservations avant le 22 mai. .

Place du 11 novembre Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 targonanimation33@gmail.com

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English : Bus des curiosités

L’événement Bus des curiosités Targon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers