L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Festiv’Alim « A Taaable », Festiv’Alim « A Taaable », Espace René Lazare, Targon

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Festiv’Alim « A Taaable » Dimanche 7 juin, 10h00 Festiv’Alim « A Taaable », Espace René Lazare Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Fêtons les 10 de Biotimarrons !

un marché solidaire bio de plein air composé de producteurs locaux du territoire Coeur Entre-deux mers. Ce marché sera solidaire : tous les échanges se feront en monnaie locale (La Gemme). Une caisse locale éphémère de l’alimentation permettra d’échanger les Euros en Gemme selon 3 modes (de base, solidaire, accessible)

des animations et ateliers autour du bien manger, de l’alimentation, de l’environnement et de la Nature

des dégustations de produits locaux

une table ronde, précédée d’une projection (La part des autres) sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation

une conférence sur résilience alimentaire et sécurité civile (Stéphane Linou)

une restauration bio sur place

une buvette gérée par l’association

une animation musicale

Chasse au trésor pour petits et grands pour remporter un panier de produits locaux.

Un evènement en partenariat avec le PAT, la CDC Rurales de l’E2M avec le soutien de la mairie de Targon et la participation de La Gemme, le CIVAM, Le Fait-Tout de l’Auringleta, le Mouvement des Epis, l’Ecole des Naturalistes Aquitains, Acclimat’Action… et les producteurs locaux.

Parkings proches : place du XI novembre. Voir fléchages

Biotimarrons association organisatrice des RDV Bio de Targon (marché biomensuel festif) gère également une épicerie assocaitive au 4 rue rené Pezat.

Biotimarrons fête 10 ans d’existence et de sensibilisation à une alimentation saine et durable. Biotimarrons milite pour une sécurisation de l’alimentation sur notre territoire par la relocalisation de l’agriculture nourricière.

Festiv’Alim « A Taaable », Espace René Lazare Allée d’Amour 33760 Targon Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@biotimarrons.org »}]

Marché

DR