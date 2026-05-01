Vide-grenier Espace René Lazare Targon

Targon

Vide-grenier

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’Espace René Lazare ouvre ses portes pour le vide-grenier des P’tits targonnais. Venez chiner, vendre, flâner et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Vêtements, jouets, déco, livres, objets vintage, trésors oubliés et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance chaleureuse et animée. Cette année, une animation, ouverte à tous, vous plonge dans un jeu d’enquête gratuit et sans réservation. De quoi ajouter une touche de mystère et de divertissement à votre journée. Entrée libre. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 76 08 44 lesptitstargonnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Targon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers