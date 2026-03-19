BUS TOUR VIA SANCTI MARTINI

devant l’église de Saint-Martin Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Les bus tour du Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne permettent aux visiteurs de prendre place dans un autocar, en compagnie d’un guide-conférencier, et de se laisser emmener dans un voyage à travers le territoire.

Laissez-vous conduire le long des chemins de pèlerinage qui traversent le Pays d’art et d’histoire. L’itinéraire commencera par la découverte de l’église Saint-Martin et de son histoire, de sa création à nos jours. Puis, un arrêt à Grazay permettra d’observer une partie de l’ancien chemin montais et d’admirer la chapelle Saint-Denis. La basilique Notre-Dame-de-L’Épine d’Évron et la communauté religieuse Saint-Martin, ouvrant exceptionnellement ses portes, seront la dernière étape de ce bus tour.

Réservation obligatoire, dans la limite des 50 places disponibles

Parking voiture : quai de la République à Mayenne

Visite de 30 minutes à chaque arrêt du parcours .

devant l’église de Saint-Martin Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Coëvrons Mayenne tour buses allow visitors to take a seat in a coach, accompanied by a guide, and let themselves be taken on a journey through the region.

L’événement BUS TOUR VIA SANCTI MARTINI Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mayenne Co