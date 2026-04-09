Buse Bike Festival Salle de la Scierie Ambert

Ambert

Buse Bike Festival

Salle de la Scierie 274 esplanade Robert Lacroix Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Buse Bike Festival 2026 à Ambert célèbre le VTT enduro : courses techniques, randos conviviales, découvertes des sentiers du Forez et animations festives pour tous les passionnés de vélo en pleine nature.

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Salle de la Scierie 274 esplanade Robert Lacroix Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 60 44 aurelien.t@uc2a.org

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English :

The Buse Bike Festival 2026 in Ambert celebrates enduro mountain biking: technical races, friendly rides, discoveries of the Forez trails and festive events for all outdoor cycling enthusiasts.

L’événement Buse Bike Festival Ambert a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez