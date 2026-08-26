BUT 7ÈME ÉDITION Béziers
dimanche 11 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BUT 7ÈME ÉDITION
place Jean Jaurès Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 58 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Trail, patrimoine et découverte partez à l’assaut de Béziers sur des parcours insolites, entre sport et convivialité.
Le Béziers Urban Trail revient pour une 7e édition placée sous le signe du sport, de la découverte et de la convivialité ! Coureurs et randonneurs sont invités à (re)découvrir Béziers autrement, à travers des parcours insolites mêlant patrimoine, ruelles, escaliers, jardins secrets et sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion. Plusieurs distances sont proposées, de 10 à 42 km, ainsi qu’une randonnée de 10 km accessible à tous. Un rendez-vous sportif et festif à vivre en solo, entre amis ou en famille.
Inscription en ligne obligatoire.. .
place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie info@beziersurbantrail.com
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English :
Trail Running, Heritage, and Exploration: Set out to conquer Béziers on unique trails that blend sports and camaraderie.
L’événement BUT 7ÈME ÉDITION Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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