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AGENDA · Pamplie

Buvette éphémère Pamplie

vendredi 24 juillet 2026 · Pamplie

Buvette éphémère Pamplie

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
79220 Pamplie
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Pamplie

Buvette éphémère

Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Organisé par le comité des fêtes   .

Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Buvette éphémère

L’événement Buvette éphémère Pamplie a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine