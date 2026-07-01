Informations pratiques

Pamplie

Buvette éphémère

Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Organisé par le comité des fêtes .

Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Buvette éphémère

L’événement Buvette éphémère Pamplie a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine