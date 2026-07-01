AGENDA · Pamplie
Buvette éphémère Pamplie
vendredi 24 juillet 2026 · Pamplie
Informations pratiques
Pamplie
Buvette éphémère
Pamplie Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Organisé par le comité des fêtes .
Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Buvette éphémère
L’événement Buvette éphémère Pamplie a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine