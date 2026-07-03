BZH Photo 2027 open-air installation of slide-projectors, BZH Photo, Loguivy de la Mer

Informations pratiques

BZH Photo 2027 open-air installation of slide-projectors 11 juin – 4 septembre 2027 BZH Photo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-11T22:00:00+02:00 – 2027-06-11T23:59:00+02:00

Fin : 2027-09-04T22:00:00+02:00 – 2027-09-04T23:59:00+02:00

Soirée de photo-projections en plein-air

Programme associé au festival BZH Photo situé sur le port de Loguivy-de-la-Mer, Côtes d’Armor

Installations de photo-projections immersives au sein de sites patrimoniaux et centres-villes durant l’été :

Dates à venir :

Loguivy-de-la-Mer, Ploubazlanec · en partenariat avec We Are Projectors

Île de Bréhat, Arcouest · invités par Les Courants d’art

Abbaye de Beauport, Kerity · invités par Le Conservatoire du littoral

Centre d’art GwinZegal, Guingamp

Abbaye de Coat Malouen, Kerpert · soutenus par Guingamp Paimpol Agglomération

Chaos de Huelgoat, Trégor · invités par la galerie Méandres

Centre d’art L’imagerie, Lannion · soutenus par Lannion Trégor communauté

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BZH Photo Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor Bretagne https://bzhphoto.fr https://instagram.com/bzhphoto.fr BZH PHOTO s’inscrit à Loguivy-de-la-Mer comme un rendez-vous photographique à part entière, en lien étroit avec l’identité maritime du port historique.

Situé à l’embouchure du Trieux, face à l’île de Bréhat, Loguivy-de-la-Mer est un petit port de pêche typiquement breton, à la fois abrité, authentique et vivant. Ses quais accueillent encore aujourd’hui une activité artisanale, notamment autour de la coquille Saint-Jacques, dans un cadre resté préservé. Chaque été, le festival investit ces quais du port et propose une exposition en plein air intégrée au paysage.

Installées le long de l’itinéraire du GR34, les photographies sont présentées sur de grands mâts qui pivotent au gré du vent, offrant une expérience visuelle en mouvement, en dialogue avec les éléments. Accessible gratuitement à tous, le festival invite à la déambulation, au cœur d’un site où mer, lumière et images se rencontrent.

Au-delà du festival photographique, Loguivy-de-la-Mer se distingue par une vie culturelle dynamique, rythmée par des concerts hebdomadaires et de nombreux rendez-vous qui animent le village tout au long de la saison. BZH PHOTO est librement accessible à tous, en plein air, sur les quais du port de Loguivy-de-la-Mer.

Un parking est à proximité immédiate du site. La gare de Paimpol, située à environ 5 km, permet également un accès facile en train, complété par des liaisons locales (vélo, taxi, covoiturage). Le festival est ouvert à la déambulation tout au long de l’été.

L’exposition s’inscrit par ailleurs sur l’itinéraire du GR34, offrant aux randonneurs une halte culturelle au cœur du paysage côtier.

Soirée de photo-projections en plein-air

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