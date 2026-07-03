Visite guidée de l’exposition BZH Photo 2027, BZH Photo, Loguivy de la Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition BZH Photo 2027 4 juin – 5 septembre 2027 BZH Photo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-04T18:00:00+02:00 – 2027-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-05T11:00:00+02:00 – 2027-09-05T12:00:00+02:00

Visitez BZH Photo 2027

Festival en plein air sur le port de Loguivy-de-la-Mer

Visite commentée de l’exposition par la directrice artistique et les médiateur.ice.s

Accessible à tous, gratuitement et sans réservation.

BZH Photo Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor Bretagne https://bzhphoto.fr https://instagram.com/bzhphoto.fr BZH PHOTO s’inscrit à Loguivy-de-la-Mer comme un rendez-vous photographique à part entière, en lien étroit avec l’identité maritime du port historique.

Situé à l’embouchure du Trieux, face à l’île de Bréhat, Loguivy-de-la-Mer est un petit port de pêche typiquement breton, à la fois abrité, authentique et vivant. Ses quais accueillent encore aujourd’hui une activité artisanale, notamment autour de la coquille Saint-Jacques, dans un cadre resté préservé. Chaque été, le festival investit ces quais du port et propose une exposition en plein air intégrée au paysage.

Installées le long de l’itinéraire du GR34, les photographies sont présentées sur de grands mâts qui pivotent au gré du vent, offrant une expérience visuelle en mouvement, en dialogue avec les éléments. Accessible gratuitement à tous, le festival invite à la déambulation, au cœur d’un site où mer, lumière et images se rencontrent.

Au-delà du festival photographique, Loguivy-de-la-Mer se distingue par une vie culturelle dynamique, rythmée par des concerts hebdomadaires et de nombreux rendez-vous qui animent le village tout au long de la saison. BZH PHOTO est librement accessible à tous, en plein air, sur les quais du port de Loguivy-de-la-Mer.

Un parking est à proximité immédiate du site. La gare de Paimpol, située à environ 5 km, permet également un accès facile en train, complété par des liaisons locales (vélo, taxi, covoiturage). Le festival est ouvert à la déambulation tout au long de l’été.

L’exposition s’inscrit par ailleurs sur l’itinéraire du GR34, offrant aux randonneurs une halte culturelle au cœur du paysage côtier.

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© BZH PHOTO