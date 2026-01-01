C.U.B (Contest Underground Battle) CCM Jean Gagnant Limoges

C.U.B (Contest Underground Battle)

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Association MultiFa 7 réunit ses groupes régionaux de danses HIP HOP pour un évènement encadré par toute son équipe, profs, danseurs et DJ Beat Soul. Une formidable occasion pour venir voir les prouesses techniques des danseuses et danseurs de la région mais aussi, de donner à celles et ceux qui le souhaitent l’opportunité de participer. Les CUB sont ouverts à tous les pratiquants de danse hip-hop.

Ces évènements donnent la possibilité à tous les participants de rencontrer d’autres passionnés et de se transmettre l’envie de performer.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 74 48 18 contact@multifa7-crew.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C.U.B (Contest Underground Battle)

L’événement C.U.B (Contest Underground Battle) Limoges a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Limoges Métropole