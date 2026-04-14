ça me dit à vélo, forum et skatpark de commentry, Commentry

ça me dit à vélo Vendredi 29 mai, 14h00 forum et skatpark de commentry Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

Après midi dédiée au vélo avec stand de réparation, initiation VTT, Trial, BMX, vélo couché. SRAV adultes, ados et enfants, sécurité routière, rando…remise du prix pour Géovélo

forum et skatpark de commentry COMMENTRY Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Après midi dédiée au vélo dans le cadre de mai à vélo