60ème Festival de Musique en Bourbonnais: le Concert Impromptu Église du Sacré-Coeur de Commentry Commentry

60ème Festival de Musique en Bourbonnais: le Concert Impromptu

Église du Sacré-Coeur de Commentry Rue de l’Hôtel de Ville Commentry Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le quintet à vent du Concert Impromptu propose les Jardins d’Ispahan le samedi 4 juillet 2026, à 18h, en l’Église du Sacré-Coeur de Commentry.

Église du Sacré-Coeur de Commentry Rue de l’Hôtel de Ville Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

English :

The Concert Impromptu wind quintet presents Les Jardins d’Ispahan on Saturday, July 4, 2026, at 6pm, in Commentry’s Sacré-Coeur church.

