Petites oreilles, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry

Petites oreilles Samedi 13 juin, 11h00 Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Des histoire sur la préhsitoire pour les petits. 30 min de lecture à profiter en famille.

De 0 à 5 ans.

Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/

Des histoire sur la préhistoire pour les petits. 30 min de lecture à profiter en famille.

©Opixido