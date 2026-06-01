Micro-expo : La grotte Cosquer, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry

Micro-expo : La grotte Cosquer 12 et 13 juin Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Cette exposition richement illustrée retrace l’histoire de la grotte Cosquer, site préhistorique unique au monde immergé dans les Calanques de Marseille orné de peintures somptueuses entre – 33 000 et – 19 000 ans.

Cette exposition est présente dans la Micro-Folie tout le mois de juin.

Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/

Cette exposition richement illustrée retrace l’histoire de la grotte Cosquer, site préhistorique unique au monde immergé dans les Calanques de Marseille orné de peintures somptueuses entre – 33 000 -…

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