Micro-expo : La grotte Cosquer, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry
Micro-expo : La grotte Cosquer, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry vendredi 12 juin 2026.
Micro-expo : La grotte Cosquer 12 et 13 juin Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Cette exposition richement illustrée retrace l’histoire de la grotte Cosquer, site préhistorique unique au monde immergé dans les Calanques de Marseille orné de peintures somptueuses entre – 33 000 et – 19 000 ans.
Cette exposition est présente dans la Micro-Folie tout le mois de juin.
Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/
Cette exposition richement illustrée retrace l’histoire de la grotte Cosquer, site préhistorique unique au monde immergé dans les Calanques de Marseille orné de peintures somptueuses entre – 33 000 -…
©Opixido
À voir aussi à Commentry (Allier)
- Diffusion d’un documentaire : Archéologie, les énigmes du passée, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry 12 juin 2026
- Petites oreilles, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry 13 juin 2026
- Ateliers bac à fouille et fabrication de fibule, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry 13 juin 2026
- Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry 13 juin 2026
- 60ème Festival de Musique en Bourbonnais: le Concert Impromptu Église du Sacré-Coeur de Commentry Commentry 4 juillet 2026