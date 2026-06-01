Ateliers bac à fouille et fabrication de fibule, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry
Ateliers bac à fouille et fabrication de fibule, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry samedi 13 juin 2026.
Ateliers bac à fouille et fabrication de fibule Samedi 13 juin, 14h30 Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Le Cercle archéologique de Montluçon vous propose d’expérimenter le métier d’archéologue avec un bac à fouille suivi d’un atelier fabrication de fibule !
Dès 7 ans.
Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 40 60 »}]
Le Cercle archéologique de Montluçon vous propose d’expérimenter le métier d’archéologue avec un bac à fouille suivi d’un atelier fabrication de fibule !
©cercle archéologique de Montluçon
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