Diffusion d’un documentaire : Archéologie, les énigmes du passée, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry
Diffusion d’un documentaire : Archéologie, les énigmes du passée, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry vendredi 12 juin 2026.
Diffusion d’un documentaire : Archéologie, les énigmes du passée Vendredi 12 juin, 14h30 Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T14:30:00+02:00 – 2026-06-12T15:30:00+02:00
Des vestiges des civilisations égyptienne et celte, au trésor d’Athènes ou de Stonehenge, sans oublier la cité impériale des Ming, les archéologues reconstituent le puzzle de notre passé en découvrant les petits détails de l’Histoire.
Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/
Des vestiges des civilisations égyptienne et celte, au trésor d’Athènes ou de Stonehenge, sans oublier la cité impériale des Ming, les archéologues reconstituent le puzzle de notre passé en les de…
©Opixido
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