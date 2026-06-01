Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry
Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry samedi 13 juin 2026.
Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité Samedi 13 juin, 16h00 Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Jacques Perchat, membre du Cercle archéologique de Montluçon et spécialiste de la préhistoire, présentera les recherches archéologiques en Pays de Tronçais à l’époque préhistorique et antique.
Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/
Jacques Perchat, membre du Cercle archéologique de Montluçon et spécialiste de la préhistoire, présentera les recherches archéologiques en Pays de Tronçais à l’époque préhistorique et antique.
©Opixido
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