Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité, Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie, Commentry

Conférence par Jacques Perchat : Archéologie en pays de Tronçais, préhistoire et antiquité Samedi 13 juin, 16h00 Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Jacques Perchat, membre du Cercle archéologique de Montluçon et spécialiste de la préhistoire, présentera les recherches archéologiques en Pays de Tronçais à l’époque préhistorique et antique.

Espace culturel la Pléiade et Micro-Folie Place de la butte, 03600, Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 https://www.lapleiade.commentry.fr/

Jacques Perchat, membre du Cercle archéologique de Montluçon et spécialiste de la préhistoire, présentera les recherches archéologiques en Pays de Tronçais à l’époque préhistorique et antique.

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