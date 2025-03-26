ÇA PATINE A TOKYO – GARE DU MIDI Biarritz

ÇA PATINE A TOKYO Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Initialement prévu le 23 février 2025, le spectacle est reporté au 12 février 2026.Les billets restent valables. Pour toute demande de remboursement veuillez vous rapprocher de votre point de vente initial.Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié parla découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro. Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition.Y arriveront-ils ?

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64