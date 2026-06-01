Saint-Aubin

Ça plane pour elles

D70 Saint-Aubin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ça plane pour Elles cette manifestation vise à faire découvrir le vol en

planeur aux femmes ainsi qu’à leurs accompagnants en leur proposant un tarif attractif et un accueil adapté dans votre club.

Un rendez-vous pour ouvrir le ciel à toutes Dans un univers aéronautique encore majoritairement masculin, la Fédération Française de Vol en Planeur porte une ambition forte rendre le ciel accessible à toutes. Pour cette journée, les femmes sont invitées à découvrir le vol en planeur dans une ambiance conviviale, accessible et bienveillante. Une occasion unique de vivre une expérience aérienne inoubliable, de ressentir la liberté du ciel… et peut-être de faire naître une nouvelle passion.

Avec l’opération Ça plane pour Elles , la FFVP souhaite faire évoluer les regards, encourager les femmes à franchir le pas et accompagner la féminisation de la pratique du planeur. .

D70 Saint-Aubin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 05 38 aci@berryglide.net

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English :

Ça plane pour Elles : the aim of this event is to introduce women and their companions to gliding

gliding for women and those accompanying them, with attractive rates and a special welcome at your club.

L’événement Ça plane pour elles Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Champs d’Amour