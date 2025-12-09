Portes-ouvertes à l’aérodrome Saint-Aubin

Portes-ouvertes à l’aérodrome

D70 Saint-Aubin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez l’aérodrome de Fay à Saint-Aubin, à côté d’Issoudun, dans le cadre d’une journée portes ouvertes. Les membres de l’Aéroclub d’Issoudun se feront un plaisir de vous accueillir et de vous partager leur passion lors de cette journée.

Au programme présentation du site, visite des installations, découverte du simulateur de vol, vols découverte à tarif privilégié (dès 14 ans, sur réservation et sous réserve de la météo), … Infos et réservation des vols auprès de l’aérodrome de Fay. Une expérience à ne pas manquer ! Une visite spéciale pour l’Office de Tourisme des Champs d’Amour sera organisée, sur réservation conseillée (horaire à venir). .

D70 Saint-Aubin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 05 38 aci@berryglide.net

English :

(Re)discover the Fay aerodrome in Saint-Aubin, near Issoudun, during an open day guided by members of the Aéroclub d’Issoudun.

