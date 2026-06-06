22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer Saint-Aubin
22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer Saint-Aubin samedi 22 août 2026.
Saint-Aubin
22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer
Stade de Paloque Saint-Aubin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Challenge Cœur Ovale revient pour sa 22ème édition !
Rendez-vous au stade de Paloque à Saint-Aubin pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité.
Comme le veut la tradition, retrouvez nos rendez-vous incontournables challenge Rugby Flag, randonnée pédestre, cyclo route, balade moto ….
Une journée conviviale ouverte à tous, sportifs, passionnés ou supporters, toujours dans un même esprit se mobiliser ensemble au profit de la Ligue contre le cancer .
!! Programme complet à venir !!! .
Stade de Paloque Saint-Aubin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 19 30 contact@coeurovale.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer
L’événement 22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Saint-Aubin (Lot-et-Garonne)
- Ça plane pour elles Saint-Aubin 13 juin 2026
- Portes-ouvertes à l’aérodrome Saint-Aubin 13 juin 2026