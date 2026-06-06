22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer Saint-Aubin samedi 22 août 2026.

Saint-Aubin

22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer

Stade de Paloque Saint-Aubin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Challenge Cœur Ovale revient pour sa 22ème édition !

Rendez-vous au stade de Paloque à Saint-Aubin pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité.

Comme le veut la tradition, retrouvez nos rendez-vous incontournables challenge Rugby Flag, randonnée pédestre, cyclo route, balade moto ….

Une journée conviviale ouverte à tous, sportifs, passionnés ou supporters, toujours dans un même esprit se mobiliser ensemble au profit de la Ligue contre le cancer .

!! Programme complet à venir !!! .

Stade de Paloque Saint-Aubin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 19 30 contact@coeurovale.net

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English : 22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer

L’événement 22ème Challenge Coeur Ovale au profit de la Ligue contre le cancer Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides