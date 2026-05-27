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AGENDA · Saint-Aubin

Portes ouvertes de la ferme Saint-Aubin

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Aubin

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
130 route du Haza
Ville
40250 Saint-Aubin
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Aubin

Portes ouvertes de la ferme

130 route du Haza Saint-Aubin Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Dans la cadre de la 10ème édition de nos portes ouvertes, nous organisons des ateliers cuisine, découpe du canard, visite de la ferme et de la conserverie.   .

130 route du Haza Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 76 60  fermeduhaza@icloud.com

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English : Portes ouvertes de la ferme

L’événement Portes ouvertes de la ferme Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-27 par CDT 40

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