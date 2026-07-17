Visite commentée et en musique de 15 oeuvres monumentales de sculpteurs contemporains renommés, données à l’Institut NeuroPSI, NeuroPSI – CEA Paris Saclay, Saint-Aubin

Informations pratiques

Visite commentée et en musique de 15 oeuvres monumentales de sculpteurs contemporains renommés, données à l’Institut NeuroPSI Dimanche 20 septembre, 14h30 NeuroPSI – CEA Paris Saclay Essonne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

visite commentée par Patrice Godard, responsable de la valorisation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay, accompagné par deux musiciens professionnels Célestine Asselin et Thomas Cordero,

Le projet scientifique de NeuroPSI s’articule autour d’une approche multidisciplinaire et multi-échelle du système nerveux. NeuroPSI bénéficie en 2025 de trois donations exceptionnelles des ayants droit respectifs des sculpteurs Michel Charpentier, René Coutelle et Claude Mercier, qui font de NeuroPSI un véritable centre d’art dédié à trois artistes importants de la fin du 20eme siècle.

Pionnier du ciment en sculpture, Michel Charpentier crée un monde visionnaire et humaniste inspiré en partie par un quotidien personnel nourri de ses expériences sous la pression d’un imaginaire non dénué d’humour et de tendresse.

A la suite de Brancusi, de Zadkine, de Manolo, René Coutelle redécouvre la poésie simple dans la beauté primitive et naturelle qu’il observe dans l’art roman, l’art des Caraïbes, l’art africain et l’art khmer qui restent pour lui des modèles d’humanité. Le marbre, l’onyx, la serpentine, l’albâtre, le granit, les bois exotiques sont porteurs d’une force inhérente à « leur sentiment juste »

Claude Mercier construit son langage plastique avec le métal (laiton, cuivre, nickel, acier, bronze) pour des volumes architecturés qui l’amèneront à réaliser de nombreuses sculptures en plein air et des commandes dans le cadre du I%. Dès le début des années cinquante, il prend une part active à la renaissance de la sculpture de métal après la seconde guerre mondiale. Présent notamment dans les collections du MoMA, cet artiste voit désormais son bestiaire exposé de façon permanente à NeuroPSI .

DUREE: 1H de 14H30 à 15H30 LE 20 SEPTEMBRE

Institut des Neurosciences Paris-Saclay – NeuroPSI :

Centre CEA Paris Saclay, RD306 entrée Sud, Allée des Neurosciences bâtiment 151, 91 Saclay

(l’Institut NeuroPSI se situe à 200 mètres à pied à droite de l’entrée sud, le long du grillage. Possibilité d’accéder au parking situé devant NeuroPSI)

NeuroPSI – CEA Paris Saclay RD306 – Entrée Sud bât 151 – Allée des Neurosciences 91190 Saint-Aubin Saint-Aubin 91190 Essonne Île-de-France Découverte esthétique des œuvres d’art Institut des Neurosciences Paris-Saclay – NeuroPSI :

Centre CEA Paris Saclay, RD306 entrée Sud, Allée des Neurosciences bâtiment 151, 91 Saclay

(l’Institut NeuroPSI se situe à 200 mètres à pied à droite de l’entrée sud, le long du grillage. Possibilité d’accéder au parking situé devant NeuroPSI)

Visite commentée musicale d’œuvres contemporaines

© Patrice Godard