Ça plane pour elles vols en planeurs Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay Chaspuzac
Ça plane pour elles vols en planeurs Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay Chaspuzac samedi 27 juin 2026.
Chaspuzac
Ça plane pour elles vols en planeurs
Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay 12 rue des Ailes Volantes Chaspuzac Haute-Loire
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
le vol
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Les clubs de planeur organisent le temps d’un week-end des vols Découverte à tarif préférentiel pour vous mesdames !
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Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay 12 rue des Ailes Volantes Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 82 01 41 volavoileduvelay2@wanadoo.fr
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English :
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L’événement Ça plane pour elles vols en planeurs Chaspuzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay