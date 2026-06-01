Ça plane pour elles vols en planeurs Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay Chaspuzac samedi 27 juin 2026.

Chaspuzac

Ça plane pour elles vols en planeurs

Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay 12 rue des Ailes Volantes Chaspuzac Haute-Loire

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

le vol

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les clubs de planeur organisent le temps d’un week-end des vols Découverte à tarif préférentiel pour vous mesdames !

.

Les Planeurs du Velay Aérodrome du Puy-en-Velay 12 rue des Ailes Volantes Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 82 01 41 volavoileduvelay2@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gliding clubs are organizing a weekend of introductory flights at a special rate just for you, ladies!

L’événement Ça plane pour elles vols en planeurs Chaspuzac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay