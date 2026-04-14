ça roule en Douce’heure, Maison des services 86340 La Villedieu du Clain, La Villedieu-du-Clain

ça roule en Douce’heure Mercredi 6 mai, 14h30 Maison des services 86340 La Villedieu du Clain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Animations autour du vélo santé pour les usagers de la Maison des Services de La Villedieu du Clain, comprenant des ateliers :

– atelier cyclisme santé pour enfants/adultes,

– atelier parcours aisance enfant,

– atelier répararation vélo

Maison des services 86340 La Villedieu du Clain 2 chemin des Pradilles La Villedieu-du-Clain 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Ateliers autour du vélo santé