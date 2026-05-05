Ça s’anime à Moulin Boissard, Moulin Boissard, Cloué

Ça s’anime à Moulin Boissard Mercredi 22 juillet, 15h00 Moulin Boissard Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Cette marche propose d’entrer progressivement dans la lecture du paysage forestier en compagnie de Daniel Papin, arboriste-élagueur passionné et de Jasmin Ducry, botaniste au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, qui évoquera la notion de mosaïque végétale, ainsi que les interactions entre sol, humidité, exposition et croissance des plantes. La marche sera suivie d’une présentation des travaux des artistes en résidence : Manon Alban, Julie Monnet et Coni.

Infos pratiques :

Sortie gratuite et ouverte à tous

Inscription obligatoire par mail auprès de l’association Ponts et Sentiers :

pontsetsentiers@gmail.com

Rendez-vous à 14h45 pour un départ à 15h au lieu-dit Moulin Boissard, Cloué (86). Retour à 18h, suivi d’une découverte du travail des artistes et d’un pot convivial.

Prévoir chaussures de marche

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Sortie organisée par l’association Ponts et Sentiers

Moulin Boissard Cloué Cloué 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pontsetsentiers@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:pontsetsentiers@gmail.com »}]

Conférence marchée : découverte de la vallée et de la plaine du Gabouret en compagnie des artistes en résidence, ainsi qu’un arboriste-élagueur et une botaniste. botanique artiste

Jasmin Ducry, CBNSA