ça sent l’sapin ! Salle des Fêtes Decize Decize

ça sent l’sapin ! Vendredi 16 janvier 2026, 20h30 Salle des Fêtes Decize Nièvre

Début : 2026-01-16T20:30:00+01:00 – 2026-01-16T22:30:00+01:00

Fin : 2026-01-16T20:30:00+01:00 – 2026-01-16T22:30:00+01:00

Mourir c’est bien mais mourir pas cher, c’est mieux !

Travailler dans une entreprise de Pompes Funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos. Surtout quand on doit se coltiner le fils du patron, qui semble avoir un QI proche de zéro !

Mais qu’à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des endeuillés, parfois totalement loufoques, et de rester professionnel en toutes circonstances. Mais jusqu’à quel point ?

Une comédie à mourir… de rire !

Porté par un duo déjanté et des situations totalement ubuesques !

Salle des Fêtes Decize

ça sent l’sapin ! théatre