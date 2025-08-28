ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan vendredi 9 janvier 2026.
ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-09
De et avec Florence Bardon et Philippe Elno
Durée 1h20
Vendredi 09 et Samedi 10 Janvier 2026
à 20h30
.
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com
English :
By and starring Florence Bardon and Philippe Elno
Running time: 1 hour 20 minutes
Friday, January 09 and Saturday, January 10, 2026
at 8:30pm
German :
Von und mit Florence Bardon und Philippe Elno
Dauer: 1h20
Freitag, 09. und Samstag, 10. Januar 2026
um 20:30 Uhr
Italiano :
Di e con Florence Bardon e Philippe Elno
Durata: 1 ora e 20 minuti
Venerdì 09 e sabato 10 gennaio 2026
alle 20.30
Espanol :
Por y protagonizada por Florence Bardon y Philippe Elno
Duración: 1 hora 20 minutos
Viernes 09 y sábado 10 de enero de 2026
a las 20.30 h
L’événement ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-28 par PERPIGNAN TOURISME