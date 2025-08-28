ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K'TALENTS

ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan vendredi 9 janvier 2026.

ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-09

De et avec Florence Bardon et Philippe Elno
Durée 1h20

Vendredi 09 et Samedi 10 Janvier 2026
à 20h30
  .

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26  lacomediedesktalents@gmail.com

English :

By and starring Florence Bardon and Philippe Elno
Running time: 1 hour 20 minutes

Friday, January 09 and Saturday, January 10, 2026
at 8:30pm

German :

Von und mit Florence Bardon und Philippe Elno
Dauer: 1h20

Freitag, 09. und Samstag, 10. Januar 2026
um 20:30 Uhr

Italiano :

Di e con Florence Bardon e Philippe Elno
Durata: 1 ora e 20 minuti

Venerdì 09 e sabato 10 gennaio 2026
alle 20.30

Espanol :

Por y protagonizada por Florence Bardon y Philippe Elno
Duración: 1 hora 20 minutos

Viernes 09 y sábado 10 de enero de 2026
a las 20.30 h

L’événement ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-28 par PERPIGNAN TOURISME