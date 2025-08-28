ÇA TOURNE TOUT DROIT LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-09

De et avec Florence Bardon et Philippe Elno

Durée 1h20

Vendredi 09 et Samedi 10 Janvier 2026

à 20h30

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com

English :

By and starring Florence Bardon and Philippe Elno

Running time: 1 hour 20 minutes

Friday, January 09 and Saturday, January 10, 2026

at 8:30pm

German :

Von und mit Florence Bardon und Philippe Elno

Dauer: 1h20

Freitag, 09. und Samstag, 10. Januar 2026

um 20:30 Uhr

Italiano :

Di e con Florence Bardon e Philippe Elno

Durata: 1 ora e 20 minuti

Venerdì 09 e sabato 10 gennaio 2026

alle 20.30

Espanol :

Por y protagonizada por Florence Bardon y Philippe Elno

Duración: 1 hora 20 minutos

Viernes 09 y sábado 10 de enero de 2026

a las 20.30 h

