CA VOUS EHPAD – THEATRE A L’OUEST Caen

CA VOUS EHPAD Début : 2026-11-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Qu’est ce que l’on à perdre quand on a plus rien à perdre ? Jacques pense finir sa vie seul au fond d’un EHPAD… jusqu’à ce qu’il croise, Marie, celle qui va bouleverser sa vie. Et si, justement, pour ces deux là, c’était le début de tout ? et si à partir de ce moment là, les rêves les plus fous allaient pourvoir se réaliser? Une comédie tendre, drôle, touchante et engagée sur la vieillesse, la solitude et le droit d’aimer jusqu’au bout.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14