CA83 – Démonstration de matériels de taille en oléiculture, Barjols (83), Barjols

CA83 – Démonstration de matériels de taille en oléiculture Mardi 28 avril, 09h30 Barjols (83) Var

Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

A l’initiative des producteurs du groupe Un DEPHY en Oléiculture, la Chambre d’Agriculture du Var a le plaisir de vous inviter à une journée portes ouvertes pour une :

Démonstration de matériels de taille en oléiculture

Mardi 28 avril 2026 de 9h30 à 16h à Barjols (3111 Chemin des Marelliers)

GPS: 43.561890, 5.974270

Ouverte à tout producteur d’olives (professionnels et particuliers), mais également autres arboriculteurs ou viticulteurs, cette journée portes ouvertes Démonstration de matériels de taille en Oléiculture, ou comment optimiser économiquement et sanitairement son chantier de taille vise à montrer de manière très large ce qui peut se faire :

en terme d’outils de coupe (sécateurs, élagueuses, télescopiques…)

mais aussi ce qui existe en terme d’outils de gestion des bois de taille au verger (broyeurs automoteurs, portés etc.). L’objectif étant que chacun puisse trouver/réévaluer la combinaison qui lui convient et ainsi optimiser son chantier de taille oléicole.

PROGRAMME

De nombreuses marques représentées (PELLENC, INFACO, ZANON, CAMPAGNOLA, JANSEN, JO BEAU, TOUTENTUB…) avec du matériel en démonstration et exposition

(PELLENC, INFACO, ZANON, CAMPAGNOLA, JANSEN, JO BEAU, TOUTENTUB…) avec du matériel en démonstration et exposition Des ateliers, retours d’expériences , sur l’organisation du chantier de taille

, sur l’organisation du chantier de taille Des démonstrations de matériel et formation à la taille de l’olivier

à la taille de l’olivier Des stands à visiter

à visiter Un espace dédié pour l’occasion « Je cède/je recherche – Le coin des bonnes affaires »

« Je cède/je recherche – Le coin des bonnes affaires » et même un concours de taille proposé par le groupe DEPHY !

Retrouvez le programme et les informations pratiques : https://shorturl.at/cU1qw

INSCRIPTION

Je m’inscris à la démonstration : https://shorturl.at/snNsi

Journée gratuite, ouverte à tous, sur inscription. Une petite restauration sera présente sur place pour le repas du midi, pensez à réserver lors de votre inscription.

N’hésitez pas à relayer largement cette invitation autour de vous !

Contact : Fanny VERNIER, conseillère arboricole spécialisée en oléiculture : fanny.vernier@var.chambagri.fr – 06 22 16 22 49

Barjols (83) Barjols (83) Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://shorturl.at/cU1qw »}, {« link »: « https://shorturl.at/snNsi »}, {« link »: « mailto:fanny.vernier@var.chambagri.fr »}]

Démonstration de matériels de taille en oléiculture ou comment optimiser économiquement et sanitairement son chantier de taille, le 28 avril 2026 à Barjols. démonstration oléiculture