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Cabanes en forêt, Mare aux Sangsues, Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 23 juillet 2026 · Mare aux Sangsues · Saint-Étienne-du-Rouvray

Cabanes en forêt, Mare aux Sangsues, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Mare aux Sangsues
Adresse
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Familles. Rendez-vous à la mare aux sangsues.. Sur inscription

Cabanes en forêt Jeudi 23 juillet, 14h00 Mare aux Sangsues Seine-Maritime

Familles. Rendez-vous à la mare aux sangsues.. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Mare aux Sangsues 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]
Construction de cabanes en forêt du Madrillet. L’espace d’un été

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