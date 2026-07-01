Cabanes en forêt, Mare aux Sangsues, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Cabanes en forêt Jeudi 23 juillet, 14h00 Mare aux Sangsues Seine-Maritime

Familles. Rendez-vous à la mare aux sangsues.. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T17:00:00+02:00

Mare aux Sangsues 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}]

Construction de cabanes en forêt du Madrillet. L’espace d’un été