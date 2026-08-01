Informations pratiques

Spectacle de Cirque en plein air – Parc Montsouris



Rendez-vous le 12 août à 16h30

Gratuit | Tout public

L’association SHAM Spectacles vous invite à une parenthèse enchantée au Parc Montsouris (75014), juste en face de la maison du gardien (56 avenue Reille).

Venez découvrir un spectacle de cirque rythmé et haut en couleur, spécialement conçu pour les petits et les grands. Sous la houlette de notre facétieux Mr ou Mme Loyal, laissez-vous transporter par 5 numéros de cirque spectaculaires et poétiques.

Au programme :

L’événement : 5 numéros variés présentés par des artistes passionnés.

5 numéros variés présentés par des artistes passionnés. Le confort : Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30.

Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30. La durée : Environ 1 heure de spectacle (jusqu’à 17h30).

Infos pratiques :

Lieu : Parc Montsouris 75014

Parc Montsouris 75014 Tarif : Accès libre et gratuit.

Accès libre et gratuit. Public : Idéal pour les familles et les enfants !

Venez nombreux partager ce moment de fête et de convivialité au cœur du 14ème !

SHAM Spectacles vous invite à découvrir un cabaret cirque gratuit au parc Montsouris : un spectacle d’une heure en plein air où s’enchaînent des numéros incroyables pour émerveiller petits et grands !

Le mercredi 12 août 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T19:30:00+02:00

fin : 2026-08-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T16:30:00+02:00_2026-08-12T17:30:00+02:00



+33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles



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