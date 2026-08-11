Informations pratiques

Baden

CABARET DE L’HIPPOCAMPE 2026

1 rue Anita Conti Baden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez de´couvrir à Baden ce magnifique the´a^tre ambulant hippotracte´ par deux chevaux de trait breton et sa troupe d’artistes cabarettistes, circassiens et musiciens ! L’HippoCampe 2026 s’installe à Baden avec son cabaret estival 2026 Le Cabaret des animaux à fleur de peau, d’après les Fables de Jean de La Fontaine.

Qui prête l’oreille aux animaux comprend parfois un peu mieux les hommes. Chansons, théâtre, clowneries et musique font revivre les fables de Monsieur de La Fontaine dans un cabaret joyeux, impertinent et poétique. Renard, corbeaux, grenouille, petit chien, âne, poule, fourmi et cigale donnent voix à nos travers, à nos élans et à nos espérances avec une drôlerie irrésistible.

En partenariat avec le Haras National d’Hennebont, l’UBS Universite´ Bretagne Sud, antenne de Lorient, le lyce´e Julien Crozet de Port Louis, les attelages Trocoet a` St Tugdual. Avec le soutien du programme des Re´sidences vertes , re´sidences d’artistes pour la transition e´cologique du Ministe`re de la culture, de la DRAC de Bretagne dans le cadre des Vacances Culturelles , du de´partement du Morbihan et de la Re´gion Bretagne. L’HippoCampe est un projet co-finance´ par l’Union europe´enne, l’Europe s’engage en Bretagne au titre du programme europe´en LEADER du groupe d’action local l’Entente du pays de Vannes. Remerciements à la Commune de Baden pour cette édition 2026. .

1 rue Anita Conti Baden 56870 Morbihan Bretagne +33 6 74 97 15 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CABARET DE L’HIPPOCAMPE 2026 Baden a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT 56