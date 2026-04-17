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Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle de l'Estran

Adresse : Rue de l'Ic

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-17

Les ateliers de la compagnie des Bruissements de l’Hyles vous invitent à un moment suspendu, entre théâtre, musique et poésie…Venez découvrir Nagori , leur tout nouveau cabaret d’imaginaire.
Au programme
– Spectacle de théâtre
– Concert avec Sylvain Megnegneau (saxophone) et Charles Bordais (piano)
– Poésie
Entrée libre
Assiettes salées (11 €, avec boisson) et sucrées (6 €) uniquement sur réservation.   .

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 84 70 60 

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English :

L’événement Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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