Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Les ateliers de la compagnie des Bruissements de l’Hyles vous invitent à un moment suspendu, entre théâtre, musique et poésie…Venez découvrir Nagori , leur tout nouveau cabaret d’imaginaire.

Au programme

– Spectacle de théâtre

– Concert avec Sylvain Megnegneau (saxophone) et Charles Bordais (piano)

– Poésie

Entrée libre

Assiettes salées (11 €, avec boisson) et sucrées (6 €) uniquement sur réservation. .

Salle de l’Estran Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 84 70 60

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English :

L’événement Cabaret d’imaginaire intitulé Nagori Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme