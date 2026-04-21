Cabaret d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes
Cabaret d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes samedi 25 avril 2026.
Cabaret d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes Samedi 25 avril, 19h30 Entrée libre
Les Caucus’tadors vous attendront au ranch associatif des Gallets pour un spectacle improvisé d’1h15 non stop
Salut les aventuriers de tout poil ! Les Caucus’tadors vous attendront au ranch associatif des Gallets pour un spectacle improvisé d’1h15 non stop !
Voilà une bonne raison de venir prendre l’apéro, même si vous n’avez pas de cheval.
Entrée libre, au chapeau de cowboy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T20:00:00.000+02:00
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Ferme des Gallets 35700 Rennes 26 avenue Pierre DONZELOT Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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