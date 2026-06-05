Cabaret d’improvisation « Blob Fever » ! Jeu de Paume Rennes
Cabaret d’improvisation « Blob Fever » ! Jeu de Paume Rennes vendredi 12 juin 2026.
Cabaret d’improvisation « Blob Fever » ! Jeu de Paume Rennes Vendredi 12 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Prix libre, sur inscription.
En ouverture de « Jeu de Paume en fête », la veille de l’évènement, laissez-vous porté par un cabaret d’improvisation signé Les Blob !
Un cabaret d’improvisation par les Blob, ça vous tente ? Fous rires assurés !
Laissez-vous porté par Blob Fever, la veille du temps fort « Jeu de Paume en Fête » !
**Prix libre, sur inscription.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T22:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/jeu-de-paume-en-fete
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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