Cabaret du marché – Aragil Place de la cale Betton Dimanche 12 juillet, 10h30 Gratuit

Aragil nous transporte par sa musique placée sous le signe du voyage. Son nom évoque en arménien la cigogne, oiseau migrateur qui revient avec nous, chaque année, sur la route de l’Ararat.

Puisant sa source au cœur des montagnes du Caucase et des paysages balkaniques, Aragil tisse un univers sonore onirique imprégné des musiques traditionnelles de ces contrées.

On y entend les polyphonies qui racontent des histoires à travers des chants d’amour, des berceuses et des fragments de vie. L’accordéon et la guitare viennent tresser leurs arpèges autour des voix tandis que la trompette, chaude et feutrée, y ajoute ses mélodies et rythme la danse des oros.

Place de la cale Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine



