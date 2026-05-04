Betton

Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +)

Rue du Docteur Laennec Betton Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:15:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Proposé par la médiathèque de Pipriac. Partez à la rencontre de mots, d’images et de personnages haut en couleurs à travers une petite heure de lecture à voix haute de beaux albums jeunesse sélectionnés par l’équipe. .

Rue du Docteur Laennec Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52

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English :

L’événement Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +) Betton a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE REDON