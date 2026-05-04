Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +) Betton
Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +) Betton samedi 20 juin 2026.
Betton
Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +)
Rue du Docteur Laennec Betton Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:15:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Proposé par la médiathèque de Pipriac. Partez à la rencontre de mots, d’images et de personnages haut en couleurs à travers une petite heure de lecture à voix haute de beaux albums jeunesse sélectionnés par l’équipe. .
Rue du Docteur Laennec Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rendez-vous lecture Les grandes oreilles (4 ans et +) Betton a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Betton (Ille-et-Vilaine)
- Mai à vélo Place de la Cale Betton 30 mai 2026
- Mai à vélo, Place de la Cale, Betton 30 mai 2026
- Cabaret du marché – Mathieu Ramage Place de la cale Betton 5 juillet 2026
- Cabaret du marché – Aragil Place de la cale Betton 12 juillet 2026
- Cabaret du marché – Drache Place de la cale Betton 19 juillet 2026